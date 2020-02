Deux personnes vivant en Belgique qui se trouvaient encore en Chine sont rentrées dimanche au pays.

Elles ont été transportées à l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek où sont placées en quarantaine les personnes en provenance du pays touché par l'épidémie du nouveau coronavirus. Toutes deux sont rentrées en Europe via un vol britannique, qui a fait escale en Allemagne et aux Pays-Bas. Les autorités britanniques ont organisé un rapatriement de leurs ressortissants et ont proposé des places aux citoyens des Etats-membres européens.

"Deux personnes habitant en Belgique ont fait savoir au SPF Affaires étrangères qu'elles désiraient profiter de cette opportunité pour quitter la Chine", indique le SPF Santé publique. "Le vol de retour et le transport ont été organisés par notre ministère de la Défense, en collaboration avec les collègues anglais, allemands et néerlandais", précise le SPF, ajoutant que le tout s'est fait "sous la supervision d'un staff médical".

Comme lors du dernier rapatriement, les citoyens ont été transportés à l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek, où séjournent toujours les huit premiers Belges revenus de Chine (le 9e étant hospitalisé à l'hôpital Saint-Pierre).

Ils sont placés en quarantaine stricte, dans une section séparée du premier groupe. L'un d'eux est belge, l'autre est un ressortissant européen vivant en Belgique. Aucun d'entre eux ne présente de symptômes. Le laboratoire de référence de la KULeuven va réaliser des tests afin d'exclure tout risque.