Sciensano a fait le point ce dimanche, via son site internet, sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

268 décès ont été reportés ces dernières 24h. Au total, 3.600 personnes ont perdu la vie à cause du COVID-19 depuis le début de la propagation de l'épidémie dans notre royaume. 54% des personnes décédées ont perdu la vie en milieu hospitalier tandis que 41% des victimes du coronavirus sont décédées en maison de repos. Sciensano annonce encore que 2% sont mortes à leur domicile et 3% à un "autre endroit".

De plus, il y a eu 392 nouvelles hospitalisations ce samedi ce qui porte le nombre de lits actuellement occupés à 5.353. On constate également que 477 personnes ont pu quitter l’hôpital au cours de ces dernières 24 heures (6.463 en tout)..

Au total, 1.223 patients sont pris en charge aux soins intensifs. On observe donc une diminution de 39 unités. "Le nombre de nouvelles hospitalisations se stabilise, mais reste assez élevé. Donc, tenez bon et suivez les mesures générales, prenez soin de vous et des autres", constate le SPF Santé publique.

Sur la journée de samedi, on dénombre 1.629 nouveaux cas détectés ce qui porte à 29.647 le nombre total de personnes infectées par le coronavirus. Parmi les nouveaux cas, 1.003 viennent de Flandre, 461 de Wallonie et 143 de Bruxelles. On ignore toujours le lieu de résidence pour 22 personnes.

Pour information, les données présentées ici doivent être analysées avec précaution : elles portent sur une journée de week-end, où la transmission des données par les centres hospitaliers souffre parfois d'un délai.