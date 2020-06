Ce lundi, Sciensano a fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique via son site web.

11 décès ont été rapportés au cours des dernières 24 heures. Parmi eux, 8 personnes ont perdu la vie en hôpital et 3 en maison de repos et soins.

Du côté des hospitalisations, on dénombre 23 nouvelles admissions ce lundi. On constate également que 24 personnes ont pu quitter l’hôpital au cours de ces dernières 24 heures (16.315 en tout, depuis le 15 mars). Actuellement, 573 patients sont hospitalisés en Belgique (une augmentation de 2 par rapport à la veille).

Au total, 116 patients sont pris en charge aux soins intensifs, soit 5 de plus que la veille. Précisons encore que 70 patients nécessitent une assistance respiratoire.

122 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h, dont 19 en maison de repos rapportés par la plateforme nationale. Parmi ces 122 nouveaux cas, 78 (64%) étaient rapportés en Flandre, 24 (20%) en Wallonie, et 19 (16%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l’étranger pour 1 cas (1%).

A ce jour, un total de 59 348 cas confirmés ont été rapportés ; 33 406 cas (56%) en Flandre, 18 814 (32%) cas en Wallonie, et 6 075 (10%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 1 053 cas (2%).

Entre début mars et le 7 juin, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s’élève à 595 375. Depuis le 10/04, 354 300 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.