Le SPF Santé Publique et Sciensano ont fait le point ce lundi à 11 heures l'évolution de la pandémie en Belgique. Voici donc les derniers chiffres du coronavirus sur notre territoire.

Ces dernières 24 heures, 25 Belges sont entrés à l'hôpital, et 32 ont pu le quitter. Au total, 807 lits (-14 ) sont encore occupés, dans les centres hospitaliers belges, par des patients touchés par le Covid-19.

Le SPF Santé Publique et Sciensano relèvent tout de même le décès de 19 personnes ce dimanche 31 mai. Parmi ces 19 personnes, 14 sont mortes à l'hôpital et 5 en maisons de repos et soins.

Au niveau du testing, 136 tests se sont révélés positifis ces dernières 24 heures. Cela porte à 58.517 le nombre de cas de contamination en Belgique.