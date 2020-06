Comme à l'accoutumée, Sciensano et le SPF santé publique ont publié à 11 heures sur leur site internet respectif le dernier rapport épidémiologique belge. Hospitalisations, contaminations, décès: voici les dernières tendances relatives à la pandémie de coronavirus dans notre pays.

Ce samedi 13 juin, 99 nouvelles contaminations au coronavirus ont été rapportées. Cela porte à 59.918 le nombre total d'infections détectées dans notre pays depuis le début de la crise sanitaire.

23 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures, tandis que 49 ont pu rentrer chez elles. On dénombre actuellement 425 lits (- 52 par rapport à vendredi) occupés par des patients atteints du covid-19. 88 (-1 par rapport à vendredi) le sont en soins intensifs. 2 nouvelles admissions à l’hôpital au cours des dernières 24 heures provenaient d’une maison de repos/et de soins ou d’un autre établissement de soins de longue durée.

On déplore malheureusement le décès de 8 Belges (7 à l'hôpital et 1 en maison de repos), ce samedi13 juin, portant à 9.650 le nombre total de personnes ayant perdu la vie des suites d'une infection au coronavirus en Belgique. 3 (38%) en Flandre, 3 (38%) en Wallonie, et 2 (25%) à Bruxelles. 4 décès ont également été retirés suite aux corrections envoyées par les différentes sources de données à Sciensano.

Entre début mars et le 12 juin, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s’élève à 647 951. Depuis le 10/04, 362 108 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.