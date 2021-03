"Le seul vrai plan de sortie c'est la vaccination, ça sera l'élément de base", a affirmé Alexander De Croo ce vendredi. Dans les maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS), la campagne est désormais terminée. Celle des travailleurs des soins de santé et des collectivités se poursuit. Et celle des plus de 65 ans et des personnes à risque (la phase 1B) va débuter, plus ou moins dans le calendrier imaginé début décembre (qui évoquait un lancement fin février-début mars). L’occasion de faire un point sur l’avancement de la campagne de vaccination.