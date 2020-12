C'est une augmentation de 12 % par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de Sciensano.

Les chiffres semblent donc évoluer dans le mauvais sens. Hier, on pouvait observer une augmentation de 8%, et mercredi de 6%. La nette diminution que l'on pouvait encore observer dans les admissions à l'hôpital et le nombre de décès semble également s'être arrêtée.

184 personnes étaient hospitalisées par jour en moyenne, pour la période du 8 au 14 décembre. Il s'agit là d'une diminution de 2 % par rapport à la période précédente. Au total, 2.687 personnes sont actuellement hospitalisées à cause du coronavirus et 561 patients se trouvent aux soins intensifs. Le nombre de décès est désormais en moyenne de 92,86 par jour. Il s'agit toujours d'une baisse de 6% par rapport à il y a une semaine.

En tout, 616.511 personnes ont été testées positives au Covid-19 en Belgique depuis le début de la pandémie.