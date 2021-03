Malgré la forte hausse des hospitalisations la semaine dernière qui avait conduit le gouvernement à reprogrammer le comité de concertation, les chiffres publiés par Sciensano ce mardi semblent rassurants. Entre le 23 février et le 1er mars, il y a eu en moyenne 148,6 admissions à l'hôpital par jour. Ce lundi, 107 nouvelles admissions ont été rapportées. Un chiffre toujours plus bas le mardi que le reste de la semaine, mais il était plus élevé il y a 7 jours que ce matin (115 VS 107).

Si les contaminations sont aussi toujours en hausse (de 12% par rapport à la semaine dernière) avec 2.394,4 nouvelles contaminations entre le 20 et le 26 février, la progression ralentit.

Yves Van Laethem a pris la parole en premier. "Au point de vue de l'épidémie nous sommes toujours dans une zone orageuse", a-t-il déclaré. Les contaminations augmentent mais la hausse ralentit, s'est ravi le porte parole interfédéral. Avec une hausse des contaminations de 12 %, "ceci est moins important que ce que nous dénotions la semaine précédente où elle était encore de l'ordre de 25%". Dans les provinces du Limbourg et de Liège les nouvelles infections diminuent même.

"Nous avons eu un pic particulièrement élevé vendredi passé, mais heureusement les chiffres de ces derniers jours ne montrent pas une poursuite de cette hausse"

Au niveau des hospitalisations, celles-ci augmentent aussi dans l'entièreté du pays. Les hospitalisations concernent 6% des nouvelles contaminations. "Nous sommes effectivement sur un plateau", confirme Yves Van Laethem.

"La pression sur les hôpitaux à toutefois nettement augmenté", alerte l'expert.

"Une lueur d'espoir dans tout ceci : le taux de décès montre l'impact de la vaccination dans les maisons de repos et de soins"