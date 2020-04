Le SPF Santé publique a tenu, lors de la conférence de presse de ce samedi, à faire le point sur l'épidémie de coronavirus en Belgique ainsi qu'à prendre le temps d’interpréter les chiffres.

Comme le rappelle Emmanuel André, il faut être prudent lorsque l'on compare le nombre de décès ayant eu lieu dans différent pays, et cela pour plusieurs raisons. La situation épidémique peut varier grandement, car le virus n'est pas entré au même moment dans chaque pays. De plus, en Belgique, le démarrage de l'épidémie a été particulièrement rapide puisqu'il y avait 150 foyers. Dans certains pays où les tests manquent, y compris dans les hôpitaux, il peut y avoir un effet de sous-rapportage du nombre de décès liés au covid-19. Emmanuel André a souligné : ce n'est pas le cas en Belgique. En ce qui concerne les maisons de repos, la situation évolue également.



Depuis cette semaine, la disponibilité du nombre de test a fortement augmenté en Belgique : plus de 11.000 prélèvements ont été réalisés ces derniers jours, et les résultats commencent à être disponibles. En Belgique, l'ensemble des décès liés à l'épidémie sont rapportés, y compris les décès ayant lieu en maison de repos. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Si l'on veut comparer tout de même, " un des meilleurs moyen de se comparer est de prendre le nombre de décès dans les hôpitaux", déclare Emmanuel André. En Belgique, ce nombre s'élève aujourd’hui à 1840. Ce n'est pas un chiffre qui montre la totalité de l'épidémie, mais il peut être utilisé pour comparer.



Il a également tenu à rappeler qu'un décalage existe entre le nombre de décès que l'on peut observer et les autres indicateurs qui ont, eux, tendance à s'améliorer. Ce décalage est du à trois vagues qui se suivent : la contamination d'abord, la vague d'hospitalisations et enfin, la vague de décès. Il est normal de voir donc un nombre important de décès notifiés aujourd'hui. De même, la situation dans les maisons de repos n'étant pas encore sous contrôle, un nombre important d'infections et de formes sévères viennent donc s'ajouter aux chiffres liés à l'épidémie.

Benoît Ramacker a tenu a rappeler, quatre semaines après le début du confinement, qu'il était parfois dur de continuer à respecter les mesures de confinement. Si les questions sont encore nombreuses concernant le futur de ces mesures, il a tenu à rappeler que les experts travaillaient pour y répondre. " Aujourd'hui, nous devons tous être patients", a-t-il souligné. Il a également adressé son soutien au personnel soignant, ainsi qu'aux familles touchées par le coronavirus.



Lors de la séance de question réponse, Emmanuel André, porte-parole interfédéral, a pu apporter des précisions sur plusieurs sujets :

D'où proviennent les nouvelles infections ? Peut-on les tracer ?

La source d'infection de majorité des cas aujourd'hui est connue en majorité et peut être liée à un contact ou une transmission dans une institution de soin. Mais cette information n'est pas récoltée de façon systématique pour une partie des patients. L'effort de collection va être amplifié dans les prochaines semaines. "L'infection ne vient jamais de nulle part", souligne Emmanuel André. Un grand nombre de personne aujourd'hui portent le virus sans symptômes ou avec des symptômes mineurs : il faut donc bien respecter les mesures mises en place qui contribuent à éviter ce genre d'infections.

Combien de temps restent les patients covid-19 à l'hôpital ou en soins intensifs?

Si ces moyennes ne sont pas connues, chaque patient est différent et peut présenter un niveau d'infection variable. C'est ce qui va influer sur le temps d'hospitalisation et de convalescence.

Quelle est la répartition démographique en Belgique ?

Les hommes, entre 65 et 80 ans semblent représenter de façon importante la catégorie de personne ayant besoin d'être hospitalisés. Il y a également un nombre de facteurs de "co-morbidité", soit les autres maladies qui peuvent influencer la sévérité de la maladie. Ces maladies sont parfois plus fréquentes chez un certain groupe de personne, ce qui peut expliquer pourquoi certaines catégories sont plus représentées.

"Tout ce qui va prévenir l'infection est bon à prendre". Le masque est un élément parmi d'autres, mais il n'est pas le seul. Son utilisation a surtout été appuyée au niveau des institutions de soins, qui connaissent un taux de contamination très haut. Le port du masque, dans une logique de déconfinement progressif, sera évalué. Les réflexions sont en cours pour savoir quelles seront les recommandations à ce niveau là sur le long terme dans notre société.