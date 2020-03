Comme l’a indiqué le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 Emmanuel André lors de sa conférence de presse, mardi matin : environ 2 500 tests de dépistage ont été réalisés lundi. C’est nettement moins que les 3 500 tests quotidiens annoncés par Philippe De Backer (Open VLD, en charge de la gestion du matériel pour lutter contre le coronavirus) le week-end dernier.

Face à l’instabilité des chiffres et l’imprévisibilité de la situation, le cabinet de Philippe De Backer a par ailleurs indiqué qu’un compte rendu des chiffres du testing serait communiqué à la presse tous les mercredis et samedis vers 16 h, dès ce mercredi 1er avril, afin d’informer la presse et la population efficacement sur le sujet.

Mardi, le CHU de Liège a indiqué qu’en raison d’une pénurie d’écouvillons nécessaires à la réalisation de prélèvements, seules les personnes symptomatiques pouvaient actuellement être testées au sein de l’hôpital, et non tout le personnel et toute personne à risques susceptibles d’être contaminés, comme l’ont annoncé les autorités.