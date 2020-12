Le nombre moyen d'infections quotidiennes au coronavirus continue, par contre, d'augmenter, comme ces derniers jours. Quelque 2.770 personnes étaient encore hospitalisées mardi, un recul de 4%. Parmi elles, 593 personnes se trouvaient aux soins intensifs. La dernière fois que ce nombre a été inférieur à 600 remonte au 22 octobre (573).

Entre le 6 et le 12 décembre, le nombre moyen d'infections quotidiennes a augmenté de 8% par rapport aux sept jours précédents, pour atteindre le chiffre de 2.343 nouvelles contaminations par jour. Lundi et mardi, des augmentations de 3 et 6% avaient été signalées. Au total, la Belgique comptabilise plus de 611.400 cas positifs depuis le début de la crise.

Le nombre moyen d'admissions à l'hôpital a, quant à lui, diminué de 6%, à 182 hospitalisations par jour (45.262 comptabiliées au total), et celui des décès a diminué de 12,7%, s'établissant à 91. Le nombre de morts depuis le mois de mars est désormais de 18.178.

Près de 33.000 tests ont également été effectués, avec un taux de positivité de 8,2%.