Le point sur l'évolution du coronavirus en Belgique ce mardi 30 juin, selon les chiffres publiés par Sciensano et le SPF Santé publique.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Belgique a rapporté 61.427 cas officiellement détectés, 17.759 admissions à l'hôpital et 9747 décès.

La dernière moyenne journalière sur les 7 derniers jours communiquée fait état de 82 nouveaux cas 14 hospitalisations et 5 décès en moyenne par jour. Ce qui représente une diminution de 13% des nouveaux cas, de 20% des hospitalisations et de 3% des décès par rapport à la moyenne hebdomadaire établie sept jours plus tôt.

Par ailleurs, on compte actuellement 244 lits d'hôpital occupés, dont 42 en soins intensifs. Par rapport au dernier bulletin épidémiologique communiqué le 27 juin, on compte donc 16 décès et 321 cas détectés supplémentaires.

Sur le total des 9747 décès, 4890 ont été rapportés en Flandre, 3376 en Wallonie et 1481 à Bruxelles.

Note de la rédaction: les chiffres communiqués par Sciensano sont, depuis une semaine, une moyenne lissée sur sept jours afin de constater une tendance hebdomadaire plutôt que quotidienne, car cette dernière dépend trop des corrections éventuelles apportées par les différents acteurs du milieu médical ainsi que les rapports moins précis du week-end. Nous continuons cependant à vous fournir les chiffres quotidiens selon les bilans totaux de Sciensano, mais il se peut donc qu'il y ait quelques anomalies apparentes dans le suivi des chiffres dues aux corrections faites par Sciensano.