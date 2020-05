Le point sur l'évolution du coronavirus en Belgique de ce mercredi 27 mai.

Ces dernières 24 heures, on dénombre 36 décès et 36 admissions à l'hôpital liés au coronavirus en Belgique. 145 patients ont par contre pu quitter l'hôpital. On dénombre par contre seulement 137 nouveaux cas officiellement détectés sur les 9.443 tests effectués.

Sur les 36 décès, 16 ont eu lieu en hôpital et 17 en maison de repos. La répartition géographique est la suivante: 17 en Flandre, 16 en Wallonie et 3 à Bruxelles.

En tout, en Belgique, on compte donc 9.364 décès liés au Covid-19 depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de patients actuellement à l'hôpital est de 1.128, dont 220 en soins intensifs et 113 sous assistance respiratoire.

Sciensano constate une tendance concrète à la baisse du nombre de nouvelles hospitalisations. Le nombre total de lits occupés en hôpital est lui aussi en baisse, une bonne nouvelle pour le secteur hospitalier. Reste à voir si les mesures de déconfinement ne vont pas modifier cette tendance.

Le nombre total de tests réalisés en Belgique est désormais de 804.890 depuis le début de l'épidémie.