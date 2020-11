Entre le 26 octobre et le 1er novembre, 14.091,7 cas en moyenne ont été recensés chaque jour, soit un recul de 6%. Au total, 468.213 infections ont été dénombrées depuis le début de l'épidémie. Les admissions à l'hôpital atteignent, en revanche, une moyenne quotidienne de 679,9 entre le 29 octobre et le 4 novembre, soit une hausse de 15%. Actuellement, 7.405 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19, soit un léger recul de 1%, dont 1412 en soins intensifs (+4%).

La Belgique a recensé en moyenne 146,7 décès quotidiens dus au coronavirus sur la période considérée (+75). Au moins 12.331 personnes ont succombé au Sars-CoV-2 depuis le début de la pandémie.

L'incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants, s'établit à 1.774,4 (+84%).

Enfin, le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 28,5% à l'échelle nationale.