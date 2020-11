Suite à un problème technique, Sciensano a aujourd'hui partagé les chiffres du jour sur Twitter.

Le nombre d'admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 continue lui aussi de diminuer (-29%) et s'établit désormais à 270 par jour en moyenne (entre le 19 novembre et le 25 novembre). Le mercredi 25 novembre, un total de 4.570 personnes étaient hospitalisées, soit une diminution de 23% par rapport à mercredi dernier (5.900 personnes hospitalisées le 18 novembre). Le nombre de personnes qui occupent un lit en soins intensifs diminue aussi: 1.071 personnes étaient en soins intensifs le 25 novembre, contre 1.323 le 18 novembre (-19%).

Les décès continuent eux aussi de diminuer, avec environ 156 décès rapportés sur la période du 16 au 22 novembre, ce qui représente une diminution de 17% par rapport à la période précédente. Selon les statistiques, 95 personnes sont décédées à l'hôpital et 60 en maison de repos.

Au total, 564.967 contaminations au coronavirus ont été détectées en Belgique depuis le début de la pandémie, 41.472 personnes ont été admises à l'hôpital en raison d'une pathologie Covid-19 et 16.077 personnes en sont mortes.