Voici le bilan épidémiologique de ces dernières 24 heures en Belgique.

Comme chaque jour, Sciensano a fait part ce dimanche 17 mai du nombre de décès, d'hospitalisations et de contaminations constatés en Belgique ces dernières 24 heures. 60 personnes sont entrées à l'hôpital, tandis que 170 ont pu le quitter. Le nombre de lits actuellement occupés dans des établissements de soins de santé est de 1 622 (une diminution donc de -128 par rapport à ce vendredi), dont 371 en soins intensifs.

Ce samedi, on déplore malheureusement le décès de 47 Belges (22 en maison de repos et 27 à l'hôpital): 27 en Flandre, 16 en Wallonie et 4 à Bruxelles. Cela porte à 9052 le nombre total de morts liés au covid-19 dans notre pays.

19 225 tests ont été réalisés ces dernières 24 heures.

La Belgique compte désormais 55 280 cas connus de coronavirus.