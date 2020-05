Le centre national de crise et le SPF Santé publique font le point ce lundi, via une conférence de presse, sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

Ce lundi, on déplore le décès de 62 personnes au cours des dernières 24 heures. 35 ont eu lieu à l’hôpital, 26 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 73% a été confirmé par un test COVID-19. 28 personnes sont décédées en Flandre, 22 en Wallonie, et 12 à Bruxelles.



Le bilan total grimpe donc à 8 707 décès à cause du COVID-19 depuis le début de la propagation de l'épidémie. Sur les 8 707 personnes décédées au total, 48% est décédé à l'hôpital et 51% en maison de repos.

De plus, il y a eu 60 nouvelles hospitalisations lors de la journée d'hier. 55 patients sont, eux, sortis de l’hôpital hier. Au total, 2 222 patients sont actuellement hospitalisés. 478 patients se trouvent en soins intensifs, soit une augmentation de 2 patients au cours des 24 dernières heures. 299 patients nécessitent une assistance respiratoire.

Les dernières 24h, 368 nouveaux cas confirmés ont été rapportés. 199 en Flandres,131 en Wallonie, 36 à Bruxelles et 2 à confirmer. Le nombre total des cas en Belgique s'élève à 53 449.