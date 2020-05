Ce vendredi, le centre national de crise et le SPF Santé publique font le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique via une conférence de presse.

On dénombre 107 décès. ces dernières 24 heures. 46 en Flandre, 29 en Wallonie, et 32 à Bruxelles. 39 des personnes décédées l'ont été en hôpital et 63 en maison de repos. En maison de repos, 52% sont des cas confirmé par un test COVID-19. Le total des décès en Belgique s'élève désormais à 8.521.

Sur les 8521 personnes décédées au total, 47% est décédé à l'hôpital et 52% en maison de repos.

Au niveau des hospitalisations, 108 patients ont été admis tandis que 221 personnes ont pu quitter l'hôpital.



Actuellement 2555 patients sont hospitalisés, une diminution de 144 au cours des 24 dernières heures, dont 508 en soins intensifs, soit une diminution de 34 ces 24 dernières heures. 339 patients nécessitent actuellement une assistance respiratoire (-20).



Du côté des cas positifs, 21908 tests ont été effectués et 591 nouveaux cas confirmés ont été rapportés. Le nombre total des cas avérés s'élève à 52011.