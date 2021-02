Entre le 21 et le 27 février, il y a eu en moyenne 143,7 admissions à l'hôpital par jour, soit une augmentation de 20% par rapport à la période de référence précédente.

Au total, 1.841 personnes sont hospitalisées en raison du Covid-19, dont 399 (+2%) aux soins intensifs, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour dimanche matin. Le taux de positivité atteint désormais 6,8%. Si, sur la seule journée de vendredi, il y avait eu 204 hospitalisations, un chiffre au plus haut depuis la fin décembre, cet indicateur s'est arrêté à "seulement" 152 samedi, dans la lignée de la moyenne quotidienne enregistrée en début de semaine et qui avoisinait alors les 150 admissions par jour. Il restera à voir si le cap des 200 hospitalisations franchi vendredi est un phénomène qui se reproduira dans les prochains jours et si la baisse constatée samedi n'est pas liée au week-end.

Entre le 18 et le 24 février, 2.400,6 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 23% par rapport à la semaine précédente. Cela fait désormais une semaine que le nombre de nouveaux cas est en progression.

Depuis le début de la pandémie en Belgique, 769.414 contaminations au coronavirus ont été diagnostiqués.

Entre le 18 et le 24 février toujours, 39.600 tests en moyenne ont été effectués chaque jour, un nombre relativement stable (+1%) par rapport à la semaine précédente. Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués, atteint lui 6,8%, (+1,1 point de pourcent), au plus haut depuis la fin décembre.

Sur la même période, 25 personnes sont décédées en moyenne par jour du virus (-33%), portant le bilan à 22.052 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Le taux de reproduction (Rt) du coronavirus s'établit à 1,15. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus progresse. Quant à l'incidence, à savoir le nombre de cas sur 100.000 habitants en 14 jours, elle s'établit actuellement à 264,9 (+1%).

Entre-temps, 484.601 personnes ont reçu une première injection de vaccin, ce qui équivaut à 5,3% de la population totale. Une deuxième dose a été administrée à 305.732 personnes, soit 3,3% de la population.