Entre le 4 et le 10 mars, 2.613 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées en moyenne chaque jour, soit une augmentation de 11% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres livrés dimanche par l'Institut de santé publique Sciensano.

Depuis le début de la pandémie en Belgique, 805.321 cas ont été diagnostiqués. Après s'être stabilisées, les hospitalisations repartent par ailleurs à la hausse, de 6%, pour une moyenne de 166 entre le 7 et le 13 mars. Le taux de positivité reste, lui, inchangé à 6,3%. Ils étaient encore 191 à avoir été hospitalisés sur la seule journée de samedi. Un total proche des 200 et fort élevé pour un samedi puisqu'il n'y en avait eu "que" 141 le 6 mars, 156 le 27 février et 111 le 20 février.

En près d'un an, ce sont 59.103 personnes qui ont été admises à l'hôpital en raison du Covid-19. Quelque 1.905 s'y trouvent encore, dont 474 patients traités en soins intensifs (au plus haut depuis le 2 janvier).

Entre le 4 et le 10 mars, une moyenne de 45.400 tests ont été effectués quotidiennement, un total en hausse de 8% par rapport à la semaine précédente et qui peut en partie expliquer la hausse des contaminations dépistées.

Le taux de reproduction (Rt) du coronavirus s'établit à 1,05, contre 1 la veille. Cela signifie donc que la transmission du virus progresse.

Entre le 7 et le 13 mars, 25 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus (en baisse de 7,9 points de pourcentage), portant le bilan à 22.421 morts depuis le début de la pandémie en Belgique, soit 24 de plus que dans le bilan de samedi.

Entre-temps, 755.160 Belges ont reçu la première dose du vaccin, soit 6,6% de la population totale. Quelque 378.932 d'entre eux ont déjà été inoculés avec la deuxième injection et sont donc entièrement vaccinés, ce qui représente 3,3% de la population totale. Plus d'1,1 million de doses ont donc été injectées, avec une moyenne actuelle de 19.600 vaccins administrés par jour (+37%) entre le 4 et le 10 mars.