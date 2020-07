Si l'augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus concerne tous les groupes d'âge en Belgique, la hausse est nettement plus marquée pour les moins de 60 ans, qui représentent 86% de l'ensemble des cas diagnostiqués entre le 16 et le 22 juillet, apprend-on dimanche sur le site info-coronavirus.be, coordonné par le SPF Santé publique et le Centre de crise.

Le nombre de cas quotidiens continue à augmenter en Belgique, avec une hausse de 71% des nouvelles infections entre le 16 et le 22 juillet, par rapport aux sept jours précédents