Après plusieurs jours consécutifs de progression, le nombre moyen de décès quotidiens est, lui, reparti très légèrement à la baisse. Entre le 23 et le 29 mars, il y en a ainsi eu 26,7, en recul de 2,1% par rapport à la semaine précédente. Le taux de positivité progresse très légèrement, passant de 7,7 à 7,8. Le nombre de personnes décédées en Belgique des suites du Covid-19 est désormais de 23.045.

Les contaminations continuent à progresser sur base hebdomadaire mais moins rapidement que les derniers jours. Entre le 23 et le 29 mars, une moyenne de 4.814 nouvelles infections ont été identifiées chaque jour, soit une augmentation de 11% sur une base hebdomadaire. Selon les experts, le pic en la matière pourrait être atteint la semaine prochaine. On en a encore recensé quelque 6.129 sur la seule journée de lundi. Excepté le pic de 6.279 contaminations accumulées sur la journée du lundi 22 mars, on n'avait plus connu de tels chiffres depuis la mi-novembre.

Depuis le début de la pandémie, 887.920 infections ont déjà été comptabilisées.

Une moyenne de 68.200 tests ont été effectués chaque jour, avec un taux de positivité (soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués) qui a légèrement augmenté pour atteindre 7,8%. Le taux de reproduction (qui calcule la contagiosité du virus) est, pour sa part, actuellement de 1,11 (pour 1,09 dans le bilan de mercredi et 1,10 jeudi), ce qui signifie que l'épidémie continue de gagner du terrain.

Entre le 26 mars et le 1er avril, 261,6 personnes en moyenne ont dû être admises à l'hôpital chaque jour. Sur une base hebdomadaire, cela représente une augmentation de 15%. Sur la seule journée de jeudi, il y en a encore eu 290, contre 309 mercredi et 319 mardi, là aussi un pic depuis la mi-novembre, lors de la deuxième vague.

Au total, 2.958 patients sont actuellement hospitalisés, dont 790 en soins intensifs, deux indicateurs au plus haut depuis début-décembre.