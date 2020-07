La Belgique est touchée par une forte reprise de l'épidémie depuis quelques semaines, obligeant le gouvernement à réintégrer des mesures sanitaires plus strictes, en vigueur depuis ce samedi 25 juillet.

Frédérique Jacobs, responsable de la Clinique des maladies infectieuses et tropicales à l’Hôpital Erasme, a présenté les derniers chiffres. Le nombre de nouvelles infections et hospitalisations continuent d'augmenter.

La semaine passée 371 personnes ont été infectées par jour, faisant un total de 2594 nouveaux cas enregistrés en 7 jours. Depuis la semaine dernière, 1000 cas de plus ont été comptabilisés en une semaine, correspondant à une hausse de 62% . Il s'agit d'une moyenne nationale, la propagation du virus est différente en fonction des régions.

Concernant les hospitalisations, en moyenne, 24 nouveaux patients Covid-19 ont été admis par jour au cours de la semaine écoulée. Actuellement, 267 patients sont hospitalisés, dont 42 en soins intensifs.

Environ 3 décès par jour sont à déplorer lors de la semaine dernière.

"Il va falloir que l'on tienne bon"

L'experte a insisté sur les efforts collectifs à mettre en oeuvre dans la lutte contre le virus. "Il

"Malgré les mesures que l’on prend, on va voir que les courbes vont continuer à augmenter car il faut effectivement quelques semaines pour voir l’effet des nouvelles mesures. Il va falloir que l’on tienne bon pour voir une amélioration", a insisté Fédérique Jacobs, en rappelant que les contaminations pouvaient avoir lieu lors des rassemblements, et lorsque les mesures barrières ne sont pas maintenues. "Nous insistons donc pour que vous limitiez, malgré le beau temps, les rassemblements à dix personnes et que vous mainteniez les mesures barrières", a martelé l'experte.

Bien que les jeunes soient moins sujets à la maladie, l'experte a précisé que des cas de symptômes sévères ont été rapportés chez des patients jeunes.

Les rendez-vous médicaux reportés

"On apprend ces derniers temps, qu'un certains nombre de patients reportent leur rendez-vous à l’hôpital ou chez leur médecin traitant par peur du Covid-19", a déclaré la porte parole interfédérale, qui a exhorté a ne pas le faire puisque toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter la contaminations. "Ne retardez pas vos rendez-vous", s'est-elle exprimée.

"Il faudra continuer à limiter nos interactions sociales proches", a averti Antoine Iseux. Le représentant du Centre national de crise a tenu l'importance du respect des gestes barrières, notamment dans les commerces, alors que ce samedi 1er août marque le début des soldes en Belgique.