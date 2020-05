Ce mardi 5 mai, il n'y a pas de conférence de presse du Centre national de crise et du SPF Santé publique, puisque désormais elles ont lieu uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi. Cependant, le rapport de Sciensano continue d'être publié quotidiennement aux alentours de 11 heures. Voici les derniers chiffres relatifs à l'évolution de la pandémie de coronavirus en Belgique.

On dénombre 97 décès et 84 hospitalisations ces dernières 24 heures en Belgique.

Parmi les décès, on en compte 40 en Flandre, 36 en Wallonie et 21 à Bruxelles. 57 des personnes décédées l'ont été en hôpital et 40 en maison de repos (dont 62% de cas confirmés). Ce qui fait qu'il y a de nouveau plus de décès en hôpital qu'en maison de repos. Le total des décès en Belgique s'élève désormais à 8.016.

En tout, 3.082 personnes sont hospitalisées, dont 646 en soins intensifs (-9 par rapport aux chiffres rapportés lundi) et 387 sous assistance respiratoire (-14).

63 personnes ont par contre pu quitter l'hôpital, ce qui fait qu'en tout, depuis le 15 mars, 12.441 patients ont été déclarés guéris.

Sur l'ensemble des décès, 53% ont eu lieu en maison de repos, 46% en hôpital, 0.3% à domicile et 0.4% à un endroit non précisé. Les décès à l'hôpital sont des cas confirmés alors que pour les maisons de repos, les cas suspectés (82%) sont aussi pris en compte.

Du côté des cas officiellement détectés, on arrive à un total de 50.509 (avec les 242 rapportés ce mardi). 15.494 tests ont été réalisés ces dernières 24 heures. En tout, 456.194 tests ont été réalisés.

Pour rappel, un nouveau Conseil national de sécurité est prévu ce mercredi pour détailler la prochaine étape du déconfinement.