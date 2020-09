Suite à cette augmentation, les experts s'expriment lors de leur traditionnelle conférence de presse.





"Les infections comme les hospitalisations continuent d'augmenter, et le rythme s'accélère actuellement", a déclaré Yves Van Laethem. "On a un doublement tant des hospitalisations que des infections en huit à neuf jours, alors qu'on avait encore douze jours pour ce doublement il y a quelques jours".





"Au cours de la semaine dernière, il y a eu à quatre reprises plus de 1.000 nouveaux cas diagnostiqués en une journée", poursuit l'expert.

"Cette augmentation est présente dans toutes les tranches d'âge, et même si le groupe des 20 à 29 ans domine toujours le nombre de nouveaux cas, il est actuellement rejoint par le groupe des 10 à 19 ans qui a doublé endéans une semaine", selon Yves Van Laethem. Le troisième groupe à être le plus touché est celui des plus de 60 ans, qui connaît également un doublement au niveau des contaminations. "Ceci doit nous conduire à être particulièrement vigilant dans les contacts entre les gens jeunes et les personnes plus âgées".





"L'augmentation se fait ressentir au niveau national, mais également dans l'entièreté des provinces, avec des chiffres assez impressionnants qui vont de plus ou moins 50% à 180% d'augmentation", continue l'expert.