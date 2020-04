Le SPF Santé Publique et le Conseil national de sécurité font le point ce jeudi 23 avril sur les derniers chiffres relatifs à l'épidémie de coronavirus en Belgique.

Ces dernières 24h, 230 décès liés au coronavirus ont été reportés en Belgique, dont 102 en Flandre, 93 en Wallonie et 35 à Bruxelles. Ce qui fait un total de 6.490 décès dans notre pays depuis le début de l'épidémie.

Parmi les décès, on en décompte 93 en hôpital et 134 en maison de repos (dont 38 confirmés et 96 cas suspectés).

On dénombre également 211 personnes admises à l'hôpital, ce qui porte au total 4.527 personnes hospitalisées actuellement (diminution de 238 par rapport aux chiffres de mercredi), dont 993 en soins intensifs (première fois en dessous de la barre des 1000 depuis de nombreux jours, -27 par rapport aux derniers chiffres) et 703 sous assistance respiratoire. 367 personnes ont par contre pu quitter l'hôpital.

En tout, on dénombre 42.797 cas officiellement détectés de coronavirus en Belgique, dont 24.119 en Flandre, 13.672 en Wallonie et 4.345 à Bruxelles. Précisions que depuis le début de l'épidémie, 14.008 personnes ont été admises à l'hôpital et 9.800 d'entre elles ont pu en ressortir.

Depuis le 10 avril, 35.877 tests ont été réalisés en maison de repos, dont 18.660 chez les résidents. 3.137 cas positifs ont été décelés parmi ces personnes.

Environ 6.000 tests sont effectués chaque jour actuellement.

Par ailleurs, le nombre de décès annoncé ne correspond pas toujours exactement au nombre de nouveaux décès survenus la veille car la collecte de données est clôturée en milieu de journée. "De plus, il peut y avoir un délai de quelques jours entre le décès et le moment où le médecin notifie le décès aux autorités régionales. Pour cette raison, il peut y avoir des décès notifiés dans les dernières 24 heures dont la date de décès remonte à plus d’une semaine", précise Sciensano.

Enfin, la hausse du nombre de tests engendre évidemment une hausse du nombre de cas officiellement détectés. Mais cela ne veut pas dire que le nombre de morts va augmenter. Cela permet surtout de préciser le taux de mortalité (nombre de morts par rapport au nombre de cas détectés), dont le pourcentage devrait de la sorte diminuer prochainement puisque le nombre de tests et de cas détectés sont plus importants.

Note de la rédaction

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.