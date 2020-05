Ce mercredi, le centre national de crise et le SPF Santé publique font le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique via une conférence de presse.

110 décès ont été rapportés au cours des dernières 24 heures. 229 décès supplémentaires en hôpital ont été notifiés entre le 24 mars et le 4 mai compris, qui n'avaient pas été rapportés jusqu'alors. Parmi eux, 280 personnes ont perdu la vie en hôpital (118 cas confirmés et 162 cas possibles) et 59 en maison de repos et soins. Au total, 8339 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus.

"229 décès COVID-19 survenus à l’hôpital ont été ajoutés rétrospectivement le 5 mai 2020. Il s’agit de 71 décès COVID-19 confirmés par un scanner thoracique dont le décès a eu lieu entre le 24 mars et le 10 avril. Un décès a également été re-classifié comme confirmé. Entre le 24 mars et le 4 mai, il y a également eu 157 décès dans les hôpitaux de "cas possibles" de COVID-19. Les décès de cas possible de COVID-19 concernent des patients qui n’ont pas bénéficié d’un test diagnostique ou dont le test est revenu négatif, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin hospitalier. Les décès des "cas possibles" en hôpital concernent une minorité de personnes (2 à 3 % des décès hospitaliers).", a publié Sciensano.

Du côté des hospitalisations, on dénombre 116 nouvelles admissions ce mardi. On constate également que 290 personnes ont pu quitter l’hôpital au cours de ces dernières 24 heures (12.731 en tout, depuis le 15 mars). Actuellement, 2.849 patients sont hospitalisés en Belgique (une diminution de 233 par rapport à la veille). Il s'agit d'une diminution importante et encourageante d'un marqueur que les experts suivent de près.

Au total, 646 patients sont pris en charge aux soins intensifs, soit le même chiffre que la veille.

Sur la journée de mardi, on dénombre 272 nouveaux cas détectés (dont 93 en maison de repos et soin). Ce qui porte à 50.781 le nombre total de cas détectés dans notre royaume. Parmi les personnes infectées ce mardi, 199 proviennent de Flandre, 62 de Wallonie et 10 de Bruxelles. Les données n'étaient pas encore disponibles pour 1 personne.

Près de 18.000 tests ont été réalisé au cours des dernières 24 heures.