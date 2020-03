Ce samedi matin, le centre national de crise et le SPF Santé publique font le point, via une conférence de presse, sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

Au cours des dernières 24 heures, 575 personnes ont été hospitalisées en raison de leur infection au nouveau coronavirus, ont indiqué samedi le SPF Santé publique et le Centre de crise. Au total, la Belgique compte 3.717 hospitalisations, dont 789 en soins intensifs (+99), ont-ils précisé lors de leur bilan quotidien. 353 décès sont à déplorer, dont 64 vendredi.

La Belgique compte au total 9.134 cas de contamination confirmés (+1.850). Parmi les nouveaux cas, 823 ont été diagnostiqués en Flandre, 134 à Bruxelles et 874 en Wallonie. "Pour 18 cas, les données doivent encore être consolidées", a indiqué Emmanuel André, porte-parole interfédéral Covid-19. Il faut toutefois noter que des tests ne sont effectués que sur le personnel soignant et les personnes fortement malades. Ces données ne représentent donc pas le nombre effectif d'infections dans le pays. La forte augmentation du nombre de cas détectés est liée à la hausse du nombre de tests effectués, a précisé Emmanuel André. La capacité à réaliser des tests va encore être renforcée dans les prochains jours et le nombre de cas confirmés devrait donc continuer à augmenter.

Au total, plus de 44.000 tests ont été réalisés depuis le début de l'épidémie, dont 2.948 vendredi. "Les indicateurs importants à suivre sont le nombre d'hospitalisations et de personnes en soins intensifs", a souligné M. André. Sur la journée de vendredi, 575 personnes ont été hospitalisées et 205 personnes guéries ont pu quitter l'hôpital. Au total, 3.717 lits d'hôpitaux sont occupés par des personnes infectées par le nouveau coronavirus, dont 789 en soins intensifs (+ 99). "43% des lits en soins intensifs sont utilisés", a détaillé M. André. En outre, 579 personnes hospitalisées nécessitent une assistance respiratoire.

La Belgique compte 353 décès depuis le début de l'épidémie, dont 147 en Flandre, 68 à Bruxelles et 138 en Wallonie. Neuf défunts sur dix étaient âgés de plus de 65 ans mais l'âge de l'ensemble des personnes décédées s'étend de 30 à 104 ans, a encore précisé Emmanuel André.

Note de la rédaction

Les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique car seuls les patients hospitalisés sont désormais testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.