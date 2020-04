Le centre national de crise et le SPF Santé publique ont fait le point ce mercredi, via une conférence de presse, sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

On déplore le décès de 123 personnes au cours des dernières 24 heures (56 en Flandre, 24 à Bruxelles et 43 en Wallonie). Le bilan total grimpe donc à 828 décès à cause du COVID-19 depuis le début de la propagation de l'épidémie dans notre royaume.

De plus, il y a eu 560 nouvelles hospitalisations lors de la journée d'hier, ce qui porte le total de personnes hospitalisées à 4995. On constate également que 436 personnes ont pu quitter l’hôpital ce mardi, un record à ce jour. Au total, 1088 patients sont pris en charge aux soins intensifs (+67 par rapport à hier). Parmi eux, 834 personnes au soins intensifs nécessitent d'être ventilés (+48 par rapport à hier). Aujourd'hui, 54% des lits des soins intensifs sont occupés.

Sur la journée de mardi, on dénombre 1.189 nouveaux cas (688 en Flandre, 128 à Bruxelles, 349 en Wallonie et 24) ce qui porte à 13.964 le nombre de personnes infectées par le coronavirus.

Revoir la conférence de presse





Note de la rédaction

Les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique car seuls les patients hospitalisés sont désormais testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.