La Belgique a enregistré 303 nouveaux décès liés au coronavirus lors des dernières 24 heures, pour un total de 3.903 depuis le début de l'épidémie, ont indiqué mercredi le SPF Santé publique et le Centre de crise lors de leur bulletin quotidien.

Par ailleurs, 310 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, tandis que 239 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris. Lors des dernières 24 heures, 942 nouveaux cas ont été rapportés: 591 en Flandre, 235 en Wallonie et 113 à Bruxelles. Le lieu de résidence n'est pas connu pour les trois derniers cas. Le nombre total de cas confirmés s'élève désormais à 30.589.

Selon les dernières statistiques, 5.393 patients sont actuellement hospitalisés (diminution de 16 unités ces dernières 24 heures), dont 1.234 en soins intensifs (augmentation de 2 unités).

Parmi ceux-ci, 940 sont actuellement plongés dans le coma car "ventilées". "Lorsqu'une personne se trouve aux soins intensifs et nécessite une importante quantité d'oxygène pour respirer, il est nécessaire de la plonger dans un sommeil, appelé aussi coma artificiel, pour qu'elle ne soit pas gênée par l'appareillage invasif", a souligné le virologue Emmanuel André.

Depuis le 15 mars, 6.707 personnes infectées ont quitté l'hôpital et ont été déclarées guéries.

Sur les 3.903 personnes décédées, 53% sont mortes à l'hôpital et 43% dans une maison de repos et de soins. Les décès à l'hôpital sont tous des cas confirmés de coronavirus, ceux dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés ou des cas suspects.

Note de la rédaction

Les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique car seuls les patients hospitalisés sont désormais testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.