Selon les derniers chiffres de Sciensano, le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 535,4 par jour entre le 26 juillet le 1er août. Cela, représente une augmentation de 58% par rapport à la semaine précédente.

Frédérique Jacobs, qui remplace désormais Yves Van Laethem en tant que porte-parole interfédérale, a tenu à rappeler, vu que des jours chauds sont attendus en Belgique, le mode de transmission du virus. "De grosses goutelettes sont émises lorsqu'on parle, tousse ou éternue. Si on se trouve à moins d'1,5m, on peut être ainsi contaminé. Le virus peut se transmettre via les mains après avoir touché des surfaces contaminées. On ne peut pas non plus exclure une transmission par aérosol dans lequel le virus peut flotter dans l'air pendant des temps plus longs et une plus longue distance. Mais ce mode de transmission est encore en discussion et ne semble pas encore trop important."

Frédérique Jacobs invite à aérer un maximum les pièces en ouvrant les portes. En cas de chaleur, des ventilateurs sur pied peuvent être utilisés mais il est conseillé de l'utiliser uniquement dans le foyer ("sous le même toit") et avec des personnes qui ne sont pas contaminées.

