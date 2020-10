A.M

Le bilan diffusé par Sciensano ce lundi matin faisait état d'une moyenne de 4.145 nouvelles infections au coronavirus par jour entre le 2 et le 8 octobre.

Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral a débuté cette conférence de presse en confirmant les mauvais chiffres des ces derniers jours. "tous les indicateurs continuent à augmenter de manière assez alarmante Das toutes les procès et dans toutes tranches d'âges."

Au niveau du nombre de cas diagnostiqués, ils doublent tous les 8 jours ce qui est une augmentation assez rapide. Mercredi 7 octobre, 6.505 nouveaux cas ont été détectés. "Si l'augmentation se poursuit de cette manière, nous pourrions enregistrer à la fin de cette semaine, 10.000 nouveaux cas par jour", indique Yves Van Laethem en soulignant que c'est la tranche d'âge 20-29 ans qui reste la plus touchée.

260cas sont recensés chez les gens de plus de 90 ans. Bruxelles et la Wallonie restent les lieux les plus touchés même si la Flandre commence a être très touchée aussi comme au Limbourg où le nombre de cas à doublé ces derniers jours.