Alors que de nouvelles mesures entrent en vigueur ce lundi pour tenter de freiner la progression du coronavirus en Belgique, il ressort du dernier bilan de Sciensano que notre pays a recensé en moyenne 113 décès quotidiens liés au coronavirus entre le 23 et le 29 octobre inclus.

Au cours de la même période, environ 15.582 nouveaux cas (+14%) ont été recensés par jour. Au total, 441.018 infections ont été dénombrées depuis le début de l'épidémie.

Les admissions à l'hôpital atteignent une moyenne quotidienne de 655,9 entre le 26 et le 1er novembre, soit une hausse de 40%.

Steven Van Gucht a fait le point sur les chiffres du Coronavirus en Belgique: " Le mardi 27 octobre est le jour avec le plus de contaminations enregistrées depuis le début de la pandémie: il y a eu 21.953 cas recensés ce jour là. La moitié des gens testés positifs ont plus de 43 ans. On constate une augmentation des cas chez les gens âgés entre 20 et 60 ans.Chez les enfants et adolescent, on constate une diminution des cas. Chez les plus de 80 ans, on constate un doublement du nombre de cas chaque 11 jours. C'est plus que dans les autres tranches d'âge."

Yves Van Laethem a aussi pris la parole: " Le nombre d'infection et d'hospitalisation continue d'augmenter, mais il augmente moins rapidement. Le train à grande vitesse continue à avancer mais il ralentit un peu. Les 2 prochains jours devraient nous montrer si les admissions à l’hôpital se stabilisent ou non. Ce "ralentissement" devrait nous permettre de gagner du temps afin de gérer le flux de patients. La pression sur les hôpitaux reste intense. Ce ralentissement et les nouvelles mesures devraient nous permettre de ne pas dépasser la limite des 2000 patients en soins intensifs en Belgique."

Au centre du pays, on peut observer un ralentissement des contaminations avec -11% à Bruxelles et -3% dans le Brabant Flamand. Pour les autres provinces, on constate toujours une augmentation. C'est à Liège et dans le Hainaut qu'on retrouve toujours le plus grand nombre de contaminations avec un taux supérieur à la moyenne nationale.

Yves Van Laethem est aussi revenu sur les nouvelles mesures:" Nous sommes presque au niveau le plus strict. On doit inverser la tendance grâce à ces mesures renforcées."

Pour lui, il y a un point très important, il faut absolument garder ses distances avec les autres: " Limitez vos contacts étroits, c'est ainsi qu'on pourra limiter la propagation du virus. Il faut garder une distance d'un mètre cinquante, dans le cas contraire portez votre masque. Porter le masque un peu plus ne sera pas nuisible, le porter un peu moins peut l'être éventuellement. N'hésitez pas à porter votre masque."

Interrogé sur la corrélation entre la diminution du nombre de cas et le fait que les personnes asymptomatiques ne soient plus testés, Yves Van Laethem s'est montré clair:" Ce 'n’est pas parce qu'on a arrêté de tester les personnes asymptomatiques que la moyenne des nouveaux cas est plus basse. On est au début d"un impact des mesures avec une diminution de la circulation du virus. Les jours qui viennent seront décisifs pour conforter cette conclusion."