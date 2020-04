Le centre national de crise et le SPF Santé publique font le point ce vendredi, via une conférence de presse, sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

496 décès ont été reportés ces dernières 24h, dont 171 avaient été notifiés en maison de repos en Flandre entre le 18 et 31 mars. Au total, 3019 personnes ont perdu la vie à cause du COVID-19 depuis le début de la propagation de l'épidémie dans notre royaume. Parmi eux, 57% sont décédés à l'hôpital, 40% dans les maisons de repos et de soins (la plupart d'entre eux n'ont pas pu bénéficier d'un test, il s'agit donc de décès qu'on qualifie de suspect en terme épidémiologique), 1% à domicile. Pour les 2% restants, les données doivent être consolidées.

De plus, il y a eu 462 nouvelles hospitalisations, ce qui porte le nombre de lits actuellement occupés à 5610 (+20 par rapport à la veille). On constate également que 404 personnes ont pu quitter l’hôpital ces dernières 24 heures (5568 en tout). Ces chiffres sont relativement stables, précise Emmanuel André, porte-parole interfédéral.

Au total, 1278 patients sont pris en charge aux soins intensifs (-7 par rapport à la veille). Parmi eux, 993 personnes sont sous respirateur. Au total, 58% des lits en soins intensifs sont occupés.

Sur la journée de jeudi, on dénombre 1684 nouveaux cas détectés ce qui porte à 26.667 le nombre total de personnes infectées par le coronavirus. Parmi ces cas, 915 viennent de Flandre, 570 de Wallonie, 178 de Bruxelles. Pour 21 personnes, les données doivent être consolidées.

Revivez la conférence de presse





Note de la rédaction

Les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique car seuls les patients hospitalisés sont désormais testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.