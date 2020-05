Ce vendredi, le centre national de crise et le SPF Santé publique ont fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique via leur site.

130 décès ont été rapportés ces dernières 24h. Parmi eux, 47 personnes ont perdu la vie dans les hôpitaux et 83 décès proviennent des maisons de repos. 7.703 décès sont à déplorer depuis le début de la crise. Sur l'ensemble des personnes décédées à cause du coronavirus, 46% sont décédées à l'hôpital, 53% en maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,4% dans un autre endroit. Précisons encore que les décès en milieu hospitalier sont tous des cas confirmées tandis que 84% des décès en maisons de repos et soins sont des décès suspects.

De plus, il y a eu 152 nouvelles hospitalisations ce jeudi. On constate également que 316 personnes ont pu quitter l’hôpital au cours de ces dernières 24 heures (11.892 en tout). Au total, 3386 patients sont actuellement hospitalisés en Belgique.

Au total, 740 patients sont pris en charge aux soins intensifs (une diminution de 29 par rapport à la veille). Sur la journée de jeudi, on dénombre 513 nouveaux cas détectés. parmi eux, 329 viennent de Flandre, 146 de Wallonie et 36 de Bruxelles. Pour deux personnes, ces données doivent être consolidées. Au total, 49.032 cas ont été détectés en Belgique.

Note de la rédaction

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.