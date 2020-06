Comme à l'accoutumée, Sciensano et le SPF santé publique ont publié à 11 heures sur leur site internet respectif le dernier rapport épidémiologique belge. Hospitalisations, contaminations, décès: voici les dernières tendances relatives à la pandémie de coronavirus dans notre pays.

Ce jeudi 11 juin, 142 nouvelles contaminations au coronavirus - dont 78 (55%) en Flandre, 34 (24%) en Wallonie, et 30 (21%) à Bruxelles - ont été rapportées sur 14.051 tests effectués. Cela porte à 59.711 le nombre total d'infections détectées dans notre pays depuis le début de la crise sanitaire.

19 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures, tandis que 61 ont pu rentrer chez elles. On dénombre actuellement 482 lits (-43 par rapport à mercredi) occupés par des patients atteints du covid-19. 99 (-3 par rapport à mercredi) le sont en soins intensifs.



On déplore malheureusement le décès de 16 Belges (8 à l'hôpital et 8 en maison de repos), ce jeudi 11 juin, portant à 9.636 le nombre total de personnes ayant perdu la vie des suites d'une infection au coronavirus en Belgique.