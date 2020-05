Sciensano et le SPF Santé publique ont présenté ce jeudi 14 mai les derniers chiffres relatifs à l'épidémie de coronavirus en Belgique.

81 Belges ont dû être hospitalisés ces dernières 24 heures, tandis que 173 patients ont pu rentrer chez eux. Au total, 1966 lits sont actuellement occupés dans les établissements de soins de santé (une diminution de 119 par rapport à ce mercredi), dont 407 en soins intensifs (une baisse de 20 lits par rapport à ce mercredi).





Malheureusement, on déplore encore le décès de 60 personnes ce jeudi 14 mai: 31 en Flandre, 20 en Wallonie et 9 à Bruxelles. Parmi celles-ci, 30 ont perdu la vie à l'hôpital et 29 dans des maisons de repos.

307 tests se sont avérés positifs ce jeudi 14 mai (186 en Flandre, 90 en Wallonie et 31 à Bruxelles), portant à 54.288 le nombre de cas de coronavirus détectés dans notre pays depuis le début de l'épidémie. 216 Belges ont été testés positifs dans les canaux classiques, tandis que 91 l'ont été dans les maisons de repos.

Ces dernières 24 heures, 18.391 tests ont été réalisés. Au total, depuis le début de cette crise sanitaire, c'est 623.628 tests qui on été effectués.