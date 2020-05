Ce mercredi 13 mai, le centre national de crise et le SPF Santé publique font le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique via une conférence de presse.

82 décès ont été rapportés au cours des dernières 24 heures. Parmi eux, 29 personnes ont perdu la vie en hôpital et 53 en maison de repos et soins. Au total, 8843 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus.

Du côté des hospitalisations, on dénombre 70 nouvelles admissions ce mardi. On constate également que 205 personnes ont pu quitter l’hôpital au cours de ces dernières 24 heures (13937 en tout, depuis le 15 mars). Le nombre de patients actuellement à l'hôpital est de 2014, soit une diminution de 216 par rapport à la veille.

Au total, 420 patients sont pris en charge aux soins intensifs, dont 263 patients nécessitant une assistance respiratoire.

Sur la journée de mardi, on dénombre 202 nouveaux cas détectés (dont 41 en maison de repos et soin). Ce qui porte à 53981 le nombre total de cas détectés dans notre royaume. Parmi les personnes infectées ce mardi, 150 proviennent de Flandre, 31 de Wallonie et 19 de Bruxelles.

Près de 9706 tests ont été réalisé au cours des dernières 24 heures. 8 374 effectués par les laboratoires cliniques et 1 332 par la Plateforme nationale de tests.