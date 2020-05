Le SPF Santé Publique et Sciensano ont dévoilé ce samedi à 11 heures le dernier bilan épidémiologique belge. Hospitalisations, décès, contaminations: voici les dernières évolutions de la pandémie de coronavirus dans notre pays.

Malheureusement, on déplore le décès de 23 personnes ce samedi 30 mai, 12 en Flandre, 8 en Wallonie et à Bruxelles. Sur les 23 personnes, 13 sont décédées à l'hôpital et 8 en maison de repos.





125 tests se sont avérés positifs ces dernières 24 heures (sur les 11.186 réalisés au total), portant à 58.186 le nombre total de cas de coronavirus détectés dans notre pays.















29 Belges sont entrés à l'hôpital ces dernières 24 heures, tandis que 87 ont pu le quitter. Au total, 890 lits (- 47) sont encore occupés, dans les centres hospitaliers belges, par des patients covid-19.