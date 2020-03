Un groupe Facebook a été lancé en vue de "faire du bruit pour la solidarité" ce mardi.

L'Italie est déjà dans un lockdown complet, la France devrait suivre ce lundi et il se murmure que la Belgique pourrait adopter une telle mesure. Certains citoyens ont lancé l'idée de faire du bruit pour la solidarité et se soutenir les uns les autres. Voici le message Facebook:

"Faites du bruit pour la solidarité !

Ce mardi 17 mars à 19h, nous voulons envoyer un message de soutien, un message de solidarité, un appel à l'action. Nous invitons tou.te.s les habitant.e.s de Belgique à venir à leur fenêtre ou balcon avec un signe visible (un drap, un carton, du papier, avec ou sans message), et à faire du bruit, en tapant des mains, en utilisant vos casseroles ou en chantant, pour rappeler que :



- ce qui se produit aujourd'hui nous rappelle à quel point la communauté humaine globale, de Wuhan à Milan en passant par Téhéran, a besoin de solidarité pour vivre



- nous soutenons en premier lieu le personnel de la santé, tous métiers confondus, qui est en première ligne face à l'urgence sanitaire et qui prend des risques immenses

- nous soutenons aussi celles et ceux qui nettoient, qui prennent soin de la population et de nos enfants, en particulier les femmes, les travailleur.se.s qui assurent notre approvisionnement en nourriture et médicaments, notamment celles et ceux des commerces alimentaires et des pharmacies

- nous soutenons les personnes précarisées dans notre société, les travailleur.se.s en chômage forcé, les allocataires sociaux, le secteur culturel, mais aussi les sans-abri, les sans-papiers frappé.e.s de plein fouet par l'impact économique de la crise, ainsi que les personnes isolées, les pensionné.e.s et malades

- nous exigeons du gouvernement l'arrêt IMMEDIAT de tout les secteurs économiques non-vitaux pour faire face à l'épidémie et permettre de sauver un nombre incalculable de vies, et l'indemnisation complète des travailleur.se.s et des personnes qui perdront leurs ressources par la redistribution des richesses

- nous appelons la population qui n'exerce pas dans un secteur vital à rester chez vous et à organiser la solidarité de la communauté sans contact physique."



Ferez-vous partie de la mobilisation ?