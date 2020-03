Coronavirus: faut-il désinfecter massivement les lieux publics ? © AP Société Clément Boileau

Des dizaines d’agents de nettoyage en combinaison banche, pourvus de masques et munis de pulvérisateurs, parcourant les gares et les rues désertées. Les images parvenant de Chine et de Corée du Sud au début de la pandémie de coronavirus étaient pour le moins iconiques, et laissent aujourd’hui penser, à l’heure où les cas de contaminations sont au plus bas dans ces pays, que ces mesures spectaculaires ont pu contribuer à ralentir massivement la propagation du Covid-19. Mais est-ce réellement efficace ?