La Belgique sera l'épicentre du pont aérien de la campagne mondiale de vaccination

D’aucuns la présentent comme la plus importante opération logistique depuis la Seconde Guerre mondiale. En quelques mois, l’acheminement des vaccins contre le Covid-19 entre les lieux de production et d’injection devrait mobiliser plus de 8 000 avions de type Jumbo Jet. Près de la moitié des milliards de doses de vaccins attendues devrait ainsi être transportée par les airs.