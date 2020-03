Le Fonds Dr. Daniël De Coninck, géré par la Fondation Roi Baudouin, met des moyens à disposition des organisations de première ligne comme les infirmiers à domicile, les aides-soignants, les médecins généralistes ou encore les pharmaciens, pour leur permettre de faire face à des besoins exceptionnels dans le cadre de la crise du coronavirus, a annoncé mardi l'organisme.

Elle prévoit pour ce faire une procédure accélérée et allégée. Ces acteurs de première ligne peuvent s'adresser à la fondation dès aujourd'hui et demander un soutien forfaitaire de 10.000 euros. L'appel s'adresse aux organisations non commerciales de première ligne actives en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, pour lesquelles la crise sanitaire du Covid-19 complique les capacités d'assurer l'aide et les soins.

Les dossiers seront régulièrement analysés au cours des prochaines semaines en vue de pouvoir répondre aussi rapidement que possible aux besoins du terrain, selon la fondation.

Le soutien pourra financer les dépenses liées à la crise sanitaire auxquelles les organisations de première ligne sont confrontées, comme par exemple la mise en place de modalités de travail adaptées, l'achat de matériel de protection, le recrutement de personnel supplémentaire ou l'encadrement de bénévoles.

La porte-parole de la fondation, Cathy Verbyst, a tenu à préciser que les particuliers pouvaient également participer à ce soutien financier. Pour cela, ils peuvent faire un don sur le compte IBAN BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin, avec la communication structurée ***017/0829/00069*** ou la mention "170829: Fonds Dr. Daniël De Coninck - COVID 19". Il est également possible d'effectuer un don en ligne, ajoute l'organisme.

Géré par la Fondation Roi Baudouin, le Fonds Dr. Daniël De Coninck investit dans des soins de première ligne humains, accessibles et de qualité.

Par ailleurs, la Fondation Roi Baudouin a annoncé vendredi la mise en place "le plus rapidement possible" des fonds à disposition d'organisations de lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme. Elle communiquera plus de détails sur les premiers résultats dès jeudi.