La ministre de la Santé publique Maggie De Block se réjouit vendredi de l'arrivée durant la nuit en Belgique de 5 millions de masques buccaux, qui seront répartis en matinée entre les hôpitaux, médecins et autres.

D'autres livraisons sont attendues, a promis la ministre, s'exprimant au micro de la VRT sur Radio 1. L'intention reste de pouvoir constituer des stocks de matériel médical de protection, affirme-t-elle alors que le secteur des soins de santé est en demande de tels masques pour faire face à la pandémie de coronavirus. Les masques chinois arrivés durant la nuit sont désormais répartis depuis la caserne militaire de Peutie, "avec l'aide de la Défense, de la Protection civile et du SPF Santé publique", indique Maggie De Block. On suit une liste de destinataires prioritaires, comprenant entre autres les hôpitaux et médecins, indique-t-elle.

Une livraison d'un million de masques supplémentaires est attendue, selon la ministre.