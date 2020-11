La réouverture des commerces en Belgique pourrait-elle compromettre la décrue de l'épidémie ? Décision ce vendredi Société Clément Boileau

© Belga

De plus en plus de voix plaident pour une réouverture anticipée des commerces. De quoi craindre que cela n'enraye la décrue de l'épidémie ? En tout cas, celle-ci est plus rapide que prévu.