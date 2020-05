La situation dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR-MRS) bruxelloises touchées par le coronavirus semble se stabiliser, a indiqué mardi le ministre régional de l'Action sociale et de la Santé, Alain Maron, en appelant toutefois à "la plus grande prudence".

Le nombre de résidents touchés continue à augmenter, mais moins vite qu'en mars et en avril. Le nombre de décès est en diminution constante et se situe largement sous la dizaine depuis le 1er mai, a-t-il indiqué dans un communiqué en citant les chiffres publiés par l'Institut de santé publique Sciensano.

"On note également une diminution très encourageante du personnel absent pour cause de maladie: nous sommes passés d'un absentéisme moyen de 16% début avril à 8% actuellement", a ajouté M. Maron (Ecolo).

Sur les 137 MR-MRS dépendant de la Commission communautaire commune (Cocom) à Bruxelles, 122 sont maintenant sorties des problèmes les plus importants, tant en ce qui concerne le matériel de protection qu'en ce qui concerne l'absentéisme du personnel. Elles continuent néanmoins à être suivies sur base des données qu'elles introduisent tous les jours dans Sciensano et peuvent rappeler la coordination des équipes de soutien en cas de rechute, a assuré le ministre.