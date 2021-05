Depuis plusieurs jours, les nouvelles sont bonnes concernant l'évolution de l'épidémie en Belgique. La tendance à la baisse se confirme vendredi pour tous les indicateurs de l'épidémie de coronavirus, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano.

Le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem a d'abord pris la parole pour faire le point sur les chiffres de l'épidémie. "Aujourd'hui aussi les chiffres vont dans le bon sens. Les indicateurs ont diminué de moitié par rapport au pic de la troisième vague". Selon l'expert on récolte de plus en plus les fruits de la campagne de vaccination. "Nous sommes sur la bonne voie mais nous ne sommes pas sortis de l'auberge", pointe le spécialiste.

En effet, une donnée vient quelque peu assombrir le tableau : on constate un rajeunissement relatif tant des personnes contaminées que des personnes hospitalisées et des décès, bien qu'il soit moins nombreux. C'est cependant une tendance logique étant donnée la campagne de vaccination qui a débuté chez les personnes les plus âgées.



Entre le 11 et le 17 mai, 2.118 nouveaux cas ont été détectés chaque jour en moyenne, en baisse de 26% par rapport à la semaine précédente. Mais ces derniers jours, on constate davantage de contaminations, cette moyenne pourrait donc augmenter. La semaine dernière, le nombre de contaminations le plus élevé était chez les adolescents avec un pic pour les personnes âgées de 17 ans. Chez les plus de 65 ans, le taux de positivité est de 3,5% alors qu'il est à 6% pour la population générale et 8% chez les adolescents.