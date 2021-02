La vaccination ouverte aux professionnels de santé dès le 23 février Société Stéphane Tassin

© BELGA

La vaccination des professionnels d’aide et de soin de ce qu’il convient d’appeler la première ligne (médecins généralistes et spécialistes, infirmiers et infirmières, dentistes, pharmacien(ne)s, aides-soignant(e)s et aides familiales, kinés, etc.) débutera le 23 février.