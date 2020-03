A l'issue d'une réunion entre les gouverneurs de province, la ministre de la Santé et le Ministre-Président, la Wallonie interdit es visites dans les maison de repos et les maisons de soins. Cette décision a été prise dans le cadre des mesures particulières pour des groupes cibles plus fragilisés.

"Si un pensionnaire de maison de repos veut sortir durant cette période d’interdiction, en fonction de ce qu’il fera, il pourrait ne pas pouvoir rentrer", a précisé le ministre-président wallon, Elio Di Rupo.





Le gouvernement wallon débloque 3 millions d'euros pour l'achat de masques de protection.

Pour l'instant, les carnavals ne sont pas annulés. "Si je vais dans un carnaval je ne vais pas m’enfermer dans un café avec des centaines de personnes, c’est juste du bon sens", a expliqué Elio Di Rupo.