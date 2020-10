Les premiers ministres sont arrivés au Palais d'Egmont, où le comité de consultation doit se réunir ce vendredi. Le commissaire Covid est déjà sur place.

La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt, testée positive au coronavirus, assistera à la réunion à distance. C'est également le cas de Sophie Wilmès, ministre des Affaires étrangères, qui a annoncé plus tôt dans la journée se mettre en quarantaine en raison de symptômes suspects.

Des mesures fortes

Ce jeudi, le Premier ministre Alexander De Croo avait déclaré à la Chambre que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour faire face au rebond épidémique.

En plus de valider la mise en place du baromètre Covid en Belgique, les 17 représentants du fédéral, des Régions et des Communautés vont étudier la mise en place de nouvelles mesures plus strictes pour ralentir la progression de l'épidémie de coronavirus sur le territoire belge. Une conférence de presse suivra la réunion et annoncera les nouvelles mesures aux Belges. La mise en place d'un couvre-feu et la fermeture de l'horeca ont notamment été évoquées.